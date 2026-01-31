Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, annuncia che Kean è tornato a disposizione e sarà importante trovare equilibrio in campo. La squadra ha deciso di puntare su un centrocampo più strutturato per affrontare la sfida contro il Napoli, che si giocherà presto al Maradona. Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn, indicando le scelte tattiche e la voglia di fare risultato in una partita difficile.

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Napoli e Fiorentina che andrà in scena a breve al Maradona. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato. Vanoli: «Contento della presenza dei Commisso, abbiamo recuperato Kean». «Sono contento che la famiglia Commisso sia vicina a noi oggi nonostante la scomparsa del papà, credo sia stato un gesto d’amore verso Firenze e verso la voglia di fare bene, ora è mia la responsabilità ed è ancora più grande. Dobbiamo raggiungere un traguardo importante in una stagione complicatissima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Vanoli: «Kean è recuperato, oggi ci servirà equilibrio. Abbiamo scelto un centrocampo strutturato»

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante contro la Cremonese, interrompendo il silenzio stampa e dimostrando determinazione.

