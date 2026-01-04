Vanoli | Non buttiamo ma su Kean Abbiamo capito di dover lottare

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante contro la Cremonese, interrompendo il silenzio stampa e dimostrando determinazione. Vanoli ha sottolineato l’importanza di affrontare le difficoltà con impegno, evitando polemiche e concentrandosi sul lavoro. La squadra si prepara così a proseguire il cammino, con l’obiettivo di consolidare le proprie prestazioni e riprendere il ritmo in campionato.

Firenze, 4 gennaio 2026 - La Fiorentina torna alla vittoria contro la Cremonese e interrompe anche il silenzio stampa. Paolo Vanoli analizza la gara dalla sala stampa del Franchi. “Durante la settimana abbiamo avuto tanti influenzati e abbiamo recuperato all’ultimo tanti giocatori, tra cui Gudmundsson e Mandragora, oltre a Sohm che è venuto in panchina perché non avevo altri centrocampisti. I ragazzi sono stati eccezionali, anche io sono stato influenzato e anche alcuni elementi dello staff. La prestazione di Albert mi ha sorpreso per la continuità che ha avuto. Dzeko stamani si è alzato con un gonfiore alla caviglia per un colpo subito ieri, ma la vittoria la dedico ai ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

