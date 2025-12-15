Spagna multa Airbnb per 64 milioni | Pubblicizzati alloggi turistici senza licenza

Il governo spagnolo ha multato Airbnb con 64 milioni di euro per aver promosso alloggi turistici privi di licenza. La decisione deriva dall’accusa di aver consentito la pubblicizzazione di strutture non conformi alle normative locali, evidenziando le crescenti tensioni tra le autorità e le piattaforme digitali nel settore dell’ospitalità.

Il governo della Spagna ha deciso di infliggere una multa salata ad Airbnb per aver permesso di pubblicizzare alloggi turistici senza licenza. La multa, varata dal ministero dei Diritti sociali, Consumi e Agenda 2030, guidato da Pablo Bustinduy, di Sumar, ammonta a 64 milioni di euro e riguarda un totale di 65.122 annunci che l’esecutivo aveva chiesto di rimuovere. La piattaforma ha già affermato che presenterà ricorso. La multa ad Airbnb. L’importo della sanzione è “pari a sei volte il profitto illecito ottenuto da Airbnb durante il periodo in cui gli annunci sono rimasti pubblicati, dal momento dell’avviso formulato dal ministero fino alla loro rimozione dalla piattaforma”, ha spiegato l’esecutivo. Lapresse.it

