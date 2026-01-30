Corte d’Appello conferma seggio aggiuntivo per Avs numero consiglieri Uv sale a dodici

La Corte d’Appello ha confermato il seggio aggiuntivo per il Partito dell’Autonomia Valdostana (Avs). Ora l’Unione Valdostana (Uv) ha 12 consiglieri in Consiglio regionale. La decisione cambia gli equilibri politici nella regione.

La Corte d’Appello ha confermato l’assegnazione del terzo seggio al Partito dell’Autonomia Valdostana (Avs), portando il numero di consiglieri dell’Unione Valdostana (Uv) in Consiglio regionale a dodici. Il provvedimento, frutto di una controversia legale innescata dopo le elezioni regionali, ha definitivamente risolto un nodo politico che aveva generato tensioni all’interno del quadro istituzionale della Valle d’Aosta. Il Tar, in una sentenza precedente, aveva già stabilito che il partito, che aveva ottenuto un risultato elettorale significativo, meritasse un seggio aggiuntivo rispetto al calcolo proporzionale iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

