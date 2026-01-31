uomo arrestato a brissago per furto di caldaia usata per riscaldare coltivazione clandestina di marijuana

I carabinieri di Luino hanno arrestato un uomo di 35 anni di Brissago Valtravaglia, sorpreso mentre cercava di portare via una caldaia da un’abitazione comunale. La caldaia, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata usata per riscaldare una coltivazione di marijuana clandestina. L’uomo è stato fermato e ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Un uomo di 35 anni, residente a Brissago Valtravaglia, è stato arrestato dai carabinieri di Luino dopo aver rubato una caldaia da un’abitazione di proprietà del Comune. L’atto è stato commesso per alimentare un impianto di riscaldamento all’interno di una serra nascosta nella camera da letto della sua abitazione, dove coltivava in modo clandestino piante di marijuana. L’indagine è partita dalla segnalazione dell’amministrazione comunale, che aveva denunciato il furto dell’apparecchio, ma è diventata un’operazione complessa quando i militari hanno scoperto l’uso illecito del dispositivo. Il 35enne, già con precedenti penali, stava scontando la detenzione domiciliare per una condanna inflittagli nel 2020, in seguito a un episodio di resistenza a pubblico ufficiale avvenuto a Rancio Valcuvia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

