Togo – Una grande amicizia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Togo – Una grande amicizia: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Togo – Una grande amicizia, film drammatico del 2019 diretto da Ericson Core. Il film è incentrato su “due figure chiave” nella Corsa del siero del 1925 a Nome, noto anche come la Grande Corsa della Misericordia, in cui le squadre di cani da slitta hanno permesso il trasporto del siero di antitossina della difterite in condizioni difficili per oltre 700 miglia per salvare la città Nome in Alaska da un’epidemia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Togo – Una grande amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Il grande giorno: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Togo – Una grande amicizia, Willem Dafoe nella vera storia di Balto - In principio furono Zanna Bianca e Il richiamo della foresta, ma è sicuramente Balto il film (e il personaggio, canino) più vicino a quello che va in onda ... ciakmagazine.it

Togo - una grande amicizia, la vera storia del film stasera in tv - La vera storia di Leonhard Seppala, raccontata nel film Togo – Una grande amicizia, affonda le radici in uno degli episodi più eroici e meno conosciuti della storia americana: la corsa del siero del ... tg24.sky.it

"Togo - una grande amicizia" è una storia vera e cosa c'entra Balto? - Una grande amicizia": chi era Togo, il cane eroico della corsa del siero e qual è il ruolo di Balto nella leggenda ... tag24.it

"Andiamo Togo, è il momento di scoprire chi siamo" Tratta da una storia vera, il racconto di una grande amicizia, in prima serata Rai 2 . #Togo #Rai2 #WilliamDafoe #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.