Report indagato il tecnico che convinse il giudice a essere spiato

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sul tecnico che ha spiegato come si può usare il software Ecm di Microsoft per spiare i computer dei magistrati. Durante le riprese di Report, il tecnico ha raccontato di aver dimostrato al giudice come si può accedere ai sistemi informatici senza lasciare tracce. Ora si indaga per accesso abusivo a sistema informatico.

Sono giorni difficili per Report. La Procura di Milano (lo scrive il Corriere della Sera in edicola oggi) ha indagato per «accesso abusivo a sistema informatico» il tecnico che, davanti alle telecamere di Report e ai taccuini del Fatto Quotidiano, ha raccontato d’aver dimostrato al gip del tribunale di Alessandria Aldo Tirone come il software Ecm di Microsoft installato nei pc di tutte le Procure può essere utilizzato a distanza, senza lasciare tracce, per spiare i computer dei magistrati e agire a loro insaputa. L’indagine arriva dopo un esposto del 24 gennaio scorso firmato dal capo dipartimento Antonella Ciriello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Report, indagato il tecnico che convinse il giudice a essere spiato Approfondimenti su Report Indagato Conte, arrivata la sanzione del Giudice Sportivo: che batosta per il tecnico Il Giudice Sportivo ha recentemente comunicato la sanzione nei confronti di Antonio Conte, a seguito delle proteste durante la partita tra Inter e Napoli. Il Grande Fratello è qui: come l’ICE sta costruendo un mondo da fantascienza dove chiunque può essere spiato Il monitoraggio digitale sta assumendo proporzioni sempre più vaste, con strumenti come spyware, riconoscimento biometrico e sistemi di sorveglianza urbana. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Report Indagato Argomenti discussi: Indagato Garante Privacy, Ranucci: Sul conto degli italiani anche la carne dal macellaio; Giornalista trovata morta in casa: il gip dispone nuovi accertamenti investigativi; Report, la testimonianza esclusiva sul software per i magistrati: L’ordine della Presidenza del Consiglio di installare ECM sui computer; Pm spiati, il caso si sgonfia. Il software è innocuo. Report, indagato il tecnico che convinse il giudice a essere spiatoSono giorni difficili per Report. La Procura di Milano (lo scrive il Corriere della Sera in edicola oggi) ha indagato per «accesso abusivo a sistema informatico» il tecnico che, davanti alle telecamer ... ilgiornale.it Indagato un altro tecnico I pm: il Comune conosceva i rischi Il quarto inquisito è il capo della sicurezza. Nel mirino anche i consiglieri comunali. x.com Crans-Montana, «buchi» nei fascicoli sulla sicurezza e ritardi nella consegna ai pm: indagato un altro tecnico. «Il Comune non tutelò le vittime» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.