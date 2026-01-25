Allarme frana in una zona collinare di Silvi Paese viene giù parte del terreno FOTO

Vasta porzione di terreno si è sgretolata nella zona collinare di Silvi Paese, causando preoccupazioni per la sicurezza locale. L’incidente si è verificato domenica 25 gennaio intorno alle 11:15, con interventi in corso per valutare la situazione e limitare eventuali rischi. Restano in vigore le precauzioni necessarie in questa zona soggetta a fenomeni di instabilità del terreno.

Allarme frana intorno nella zona collinare di Silvi Paese intorno alle ore 11:15 di domenica 25 gennaio.Una porzione di terreno si è staccata ed è venuta giù con diverse case non distanti.

