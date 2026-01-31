Un agente della Polizia Municipale in supporto della Procura per i ' Codici Rossi'

Ieri mattina a Pisa è stato firmato un nuovo accordo tra la Procura e il Comune. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni, mettendo a disposizione un agente della Polizia Municipale per supportare i lavori della procura sui cosiddetti 'Codici Rossi'. La firma segna un passo concreto per migliorare la gestione di situazioni di emergenza e garantire interventi più rapidi.

E' stato firmato ieri mattina, 30 gennaio, il Protocollo d'Intesa tra la Procura della Repubblica e il Comune di Pisa, che rinnova e rafforza la collaborazione istituzionale attraverso il distacco di personale del Comando di Polizia Municipale presso gli uffici giudiziari. L'accordo, sottoscritto.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Procura Vigilanza privata a supporto della polizia municipale, durante le feste rafforzati i controlli in alcune aree della città: ecco dove Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pisa Procura Argomenti discussi: Un agente della Polizia Municipale in supporto della Procura per i 'Codici Rossi'; Schede sim, cellulari e droga per lo spaccio. Arrestato un agente infedele in servizio al carcere di Rebibbia; Paralimpiadi 2026, a Cortina un agente della polizia locale di Oderzo; A Milano un uomo è stato ucciso da un agente di polizia. Torino, attacco allo Stato al corteo di Askatasuna: martellate sulla polizia, undici feriti tra gli agentiUn agente preso a martellate, bombe carta, incendi che hanno coinvolto persino due blindati della polizia, cassonetti usati come scudo e cartelli stradali come armi. Così un pezzo ... ilmessaggero.it Circondato e ferito un agente di polizia durante gli scontri a TorinoUn agente di polizia di un reparto mobile è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. ansa.it La Polizia Municipale impegnata in verifiche mirate su agibilità, capienza e autorizzazioni. Il sindaco Franz Caruso: "I controlli non hanno finalità punitive, ma preventive" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.