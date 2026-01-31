Trentino Solidale apre Casa Juffmann nuovo centro di distribuzione alimentare

Questa mattina a Trento è stato inaugurato “Casa Juffmann”, un nuovo centro dedicato alla distribuzione di alimenti. L’iniziativa mira a ridurre lo spreco alimentare, aiutando le famiglie in difficoltà e promuovendo pratiche più sostenibili. Il centro si occuperà di raccogliere le eccedenze e redistribuirle a chi ne ha più bisogno, in un’ottica di solidarietà e rispetto per l’ambiente.

“Lo spreco alimentare è una pratica quotidiana che riguarda ciascuno di noi. Ridurlo significa tutelare l’ambiente, sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere comportamenti sostenibili attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari a chi ne ha più bisogno”. È con questa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trentino Solidale 'Avvento solidale in centro storico': una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà Amazon trasforma centro di distribuzione di Castel San Giovanni nel primo centro resi d'Italia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Trentino Solidale Argomenti discussi: Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Grazie al Tavolo Solidale apre la 'Casa di accoglienza notturna'; A Trento arriva la pizzeria del carcere. SpiniPizza aprirà fra qualche mese: Trenta persone in formazione; Il vescovo Muser, 'la casa è una questione sociale e di dignità in Alto Adige'. Trentino Solidale apre Casa Juffmann, nuovo centro di distribuzione alimentareSoddisfatta la responsabile del progetto Carmen Noldin che ha sottolineato come questo genere di iniziative in passato abbia risposto al bisogno degli utenti di creare comunità: Auspichiamo che anche ... trentotoday.it Ora prende vita in Val di Non, nel capoluogo Cles, un ulteriore centro di distribuzione che si va a sommare ai tre già attivi a Tuenno, Taio e Fondo, tutti coordinati da Trentino Solidale - facebook.com facebook Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Trentino ha messo in campo una nuova misura che permetterà di erogare un’integrazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori del comparto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.