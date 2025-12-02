Tragico incidente in autostrada ci sono morti | 4 ambulanze sul posto

Nel primo pomeriggio di martedì 2 dicembre, un grave incidente stradale ha causato la chiusura completa di un tratto dell’autostrada A31 Valdastico. La circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dopo che due operai sono stati travolti da un mezzo pesante all’interno di un cantiere stradale. Leggi anche: Tir carico di asfalto si ribalta, la tragedia disumana: mamma muore schiacciata La dinamica dell’accaduto: operai investiti da un camion. Secondo le ricostruzioni iniziali, i lavoratori erano impegnati in interventi di manutenzione su una carreggiata già interessata da rallentamenti dovuti alla presenza del cantiere. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragico incidente in autostrada, ci sono morti: 4 ambulanze sul posto

Scopri altri approfondimenti

Frana una sponda del fiume e l’onda travolge due barche. È di almeno 12 morti il bilancio delle vittime del tragico incidente nell’Amazzonia peruviana - facebook.com Vai su Facebook

Il tragico incidente stradale è accaduto questa mattina #Molinella #Bologna #incidente #RadioBruno #2dicembre Vai su X

Autostrada A31, tir travolge operai: un morto e un ferito grave - Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. tg24.sky.it scrive

Tragico incidente all’alba sulla Scorrimento Veloce Gallico–Gambarie: donna travolta e uccisa - 20, si è verificato un grave incidente mortale lungo la strada Scorrimento Veloce Gallico–Gambarie, circa 1200 metri dopo lo svincolo autostradal ... Da reggiotv.it

Incidente in autostrada A1, maxi schianto con 7 feriti: morta una donna - Un morto e sette persone ferite, tra cui alcuni giovani tra i 21 e i 24 anni che sono ricoverati in ospedale. Scrive milanotoday.it

Scontro in autostrada, auto si ribalta: due feriti - Secondo le prime informazioni, intorno alle 11 un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Secondo bresciatoday.it

Tragedia in autostrada, perde il controllo del furgone e si schianta nella scarpata: la vittima è Franco Aieta - È il 68enne Franco Aieta la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 25 novembre lungo l'A4, nel territorio di Lonato del Garda (Qui Articolo). Da ildolomiti.it

Tragico incidente nella notte: fuori strada col furgone, lo trovano morto - Un uomo di 58 anni residente a Catanzaro ha perso la vita a seguito di un'uscita di strada autonoma mentre era a bordo del furgone: le cause del ... Lo riporta bresciatoday.it