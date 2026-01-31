Tragedia nel garage della propria abitazione | morto 55enne

Questa mattina a Santa Maria Capua Vetere un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nel suo garage. È stato scoperto sospeso a mezz’aria, lasciando tutti sorpresi e scioccati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica della morte.

E' stato trovato sospeso a mezz'aria nel garage della propria abitazione nel Parco Avion di via Salvator Allende a Santa Maria Capua Vetere.La tragedia si è consumata verso le 18 dove M.V, 55enne è stato ritrovato senza vita. Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che.🔗 Leggi su Casertanews.it

