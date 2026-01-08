Morto nel rogo della propria casa Il gip potrebbe ordinare l’autopsia

A Romanengo, un uomo di 55 anni è deceduto nell’incendio della propria abitazione la sera dell’Epifania. La procura valuta ora se disporre l’autopsia sul corpo di Sandro Dappie, per chiarire le cause del decesso. La decisione del giudice è attesa e rappresenta un passaggio importante nell’indagine sulla tragedia.

ROMANENGO (Cremona) Attesa per la decisione del giudice in merito all'eventuale autopsia da eseguire sul cadavere di Sandro Dappie, l'uomo di 55 anni morto la sera dell'Epifania nella propria casa di Romanengo, andata a fuoco intorno alle 20.30. La salma è stata messa a disposizione del magistrato già nella tarda serata di ieri e resterà in obitorio fintanto che il giudice non deciderà il da farsi. La causa della morte appare chiara: l'uomo era in camera da letto quando si è sviluppato l' incendio nella parte alta dell'abitazione, in mansarda. Probabilmente Dappie si è accorto delle fiamme troppo tardi e forse ha cercato di mettersi in salvo ma non c'è riuscito.

