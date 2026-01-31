Torino annuncia ufficialmente che Cyril Ngonge lascia il club. Il giocatore si trasferisce all’Espanyol, chiudendo così un periodo in maglia granata. La società ha confermato la risoluzione del prestito con il Napoli, mettendo fine a questa parentesi.

Si chiude un capitolo in casa Torino. Il club granata ha ufficializzato l’addio di Cyril Ngonge, comunicando la risoluzione del trasferimento temporaneo con il Napoli. L’attaccante è pronto a ripartire dall’Espanyol. Si chiude così l’esperienza sotto la Mole dopo sei mesi, con 23 presenze, un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia. Movimento definito, Torino che libera uno slot offensivo nelle ultime ore di mercato. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Torino, ufficiale l’addio di Ngonge: va all’Espanyol

Questa mattina il Torino ha ufficializzato la cessione di Ngonge all’Espanyol.

Ngonge è ufficiale: il calciatore si trasferisce all’Espanyol in prestito fino a fine stagione.

Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante. Il comunicato del clubNgonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante. Il comunicato del club Cyril Ngonge saluta definitivamente il Torino e il campionato ... calcionews24.com

Calciomercato Torino, risoluzione con Ngonge: è UFFICIALETerminata ufficialmente l’avventura di Ngonge in maglia granata. La società ha ufficializzato la risoluzione dell’attaccante belga, che rientra quindi al Napoli. In seguito, la nota ufficiale del ... toro.it

