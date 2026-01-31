Torino inaugurazione dell’anno giudiziario con allerta per la manifestazione di Askatasuna | Minorenni indottrinati all’agire illegale

Questa mattina a Torino si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario. Alla cerimonia sono presenti la ministra dell’università Annamaria Bernini e il sottosegretario Andrea Delmastro. Durante l’evento, le autorità hanno segnalato un’allerta per una manifestazione di Askatasuna, accusata di aver coinvolto minorenni in azioni illegali. La polizia ha intensificato i controlli in città, mentre le forze dell’ordine si preparano a gestire eventuali proteste.

Al tribunale di Torino oggi, 31 gennaio 2026, l'anno giudiziario inaugura alla presenza della ministra dell'università Annamaria Bernini e del sottosegretario Andrea Delmastro. Tra criticità del sistema giustizia in Piemonte e botta e risposta sul referendum per la separazione delle carriere dei.

