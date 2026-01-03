Stade Brestois-Auxerre domenica 04 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17:15 si affrontano Stade Brestois e Auxerre. La squadra di Roy, nonostante un finale d’anno difficile, si trova in una posizione di relativa tranquillità in classifica. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici per la sfida, analizzando gli elementi chiave e le ultime novità prima dell’incontro.

Non ha chiuso benissimo il 2025 ma lo Stade Brestois di Roy è per il momento in una posizione tranquilla di salvezza alla vigilia della sfida interna contro l’Auxerre. La squadra del Finistere è anche clamorosamente uscita dalla coppa di Francia per mano dell‘Avranches ai rigori, un KO che fa seguito a quello nel derby bretone contro il Rennes. Un bottino . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Stade Brestois-Auxerre (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Lorient-Stade Brestois (domenica 19 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Stade Brestois-Metz (domenica 23 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ligue1, oggi in campo la capolista Lens, il programma della 17^ giornata; Pronostico Brest - Auxerre: 4 Gennaio 2026 ??; Pronostico Stade Brestois 29 vs Auxerre – 4 Gennaio 2026; Stade Brest 29 - AJ Auxerre Pronostico e confronto quote 04.01.2026. Pronostico Stade Brestois 29 vs Auxerre – 4 Gennaio 2026 - Il confronto della Ligue 1 tra Stade Brestois 29 e Auxerre, in programma il 4 Gennaio 2026 alle 17:15 presso lo Stadio Francis- news-sports.it

Mercato : Nantes pense au Brestois Romain Del Castillo via @lequipe x.com

2// Supercoupe d'Italie 2025 Finale 22 décembre 2025 Stade : King Fahd International Stadium, Ryad Arbitre : Andrea Colombo SSC Naples 2-0 Bologne FC David Neres 39' 57' SSC Naples : 32- Vanja Milinkovic-Savic, 5 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.