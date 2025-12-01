Sono connesso al Wi-Fi ma non navigo | cosa fare?

Quante volte ci sarà capitato di essere connessi al Wi-Fi ma di non riuscire a navigare su Internet o ricevere nuovi messaggi dalle app di messaggistica? Anche se riteniamo la connessione Wi-Fi la più veloce per i nostri dispositivi (e nella maggior parte dei casi è così), essa non è perfetta e può presentare dei problemi difficili da risolvere per gli utenti alle prime armi o che non si sono mai posti il problema. In questa guida vi mostreremo infatti come risolvere i problemi di connessione che coinvolgono la connessione Wi-Fi sui principali dispositivi, così da poter riprendere a navigare senza problemi e alla massima velocità possibile sia sui computer (fissi e portatili) sia sui dispositivi mobile più utilizzati al momento (ossia smartphone e tablet). 🔗 Leggi su Navigaweb.net

