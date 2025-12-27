Thais Wiggers incidente in montagna | vacanze di Natale in ospedale
(Adnkronos) – Piccolo incidente in montagna per Thais Wiggers. La modella brasiliana ha raccontato su Instagram di essersi fratturata una caviglia, condividendo un carosello di foto dal reparto di ortopedia di San Vigilio Di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti, dove sta trascorrendo le vacanze. “Era tutto troppo bello per essere vero”, ha scritto l’ex di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
