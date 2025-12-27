Thais Wiggers incidente in montagna | vacanze di Natale in ospedale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Piccolo incidente in montagna per Thais Wiggers. La modella brasiliana ha raccontato su Instagram di essersi fratturata una caviglia, condividendo un carosello di foto dal reparto di ortopedia di San Vigilio Di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti, dove sta trascorrendo le vacanze. “Era tutto troppo bello per essere vero”, ha scritto l’ex di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Thais Wiggers ritrova l’amore tra riserbo e curiosità

Leggi anche: Thais Wiggers conferma la relazione con un uomo di 65 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Influenza, Andreoni: Stare riguardati e idratati, no ad antibiotici se non prescritti.

thais wiggers incidente montagnaThais Wiggers, incidente in montagna: vacanze di Natale in ospedale - La modella brasiliana ha raccontato su Instagram di essersi fratturata una caviglia, condividendo un carosello di foto dal reparto di ort ... msn.com

thais wiggers incidente montagnaThais Wiggers, vacanze di Natale in ospedale: la foto sul lettino e l'incidente sulle Dolomiti. Cos'è successo - Come accaduto a Thais Souza Wiggers, modella brasiliana ed ex concorrente di The Couple Italia. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.