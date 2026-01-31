Terni Federica Autino vince la borsa di studio dell’Associazione Damiano per l’Ematologia | Un atto di fiducia nella scienza

Federica Autino ha vinto la borsa di studio dell’Associazione Damiano per l’Ematologia durante una cerimonia nella sede dell’ordine dei medici a Terni. La giovane ricercatrice ha ricevuto il riconoscimento in un momento di grande attenzione sulla ricerca scientifica, dimostrando fiducia nel lavoro degli scienziati italiani. La premiazione ha coinvolto medici e rappresentanti dell’associazione, che hanno sottolineato l’importanza di sostenere le nuove leve nel campo dell’ematologia.

La cerimonia di premiazione della borsa di studio nazionale dell’Associazione Damiano per l’Ematologia, si è svolta nella sede dell’ordine dei medici. Giunta alla sedicesima edizione mette a disposizione un assegno di ricerca dal valore di ventimila euro. E’ riservato a giovani laureati in.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

