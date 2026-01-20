Studentessa di 15 anni destina borsa di studio ad associazione in supporto alle famiglie indifficoltà

Una studentessa di 15 anni, premiata con una borsa di studio per meriti scolastici, ha deciso di devolvere l’intera somma all’associazione Famiglie e Abilità. Questa scelta riflette il suo impegno sociale e la volontà di sostenere le famiglie in difficoltà. La donazione testimonia l’importanza di condividere i successi personali per contribuire a iniziative a favore di chi necessita di supporto.

Una studentessa di quindici anni ha scelto di destinare la sua borsa di studio, ricevuta per merito scolastico, all’associazione Famiglie e Abilità. Lo ha fatto in silenzio, con una lettera scritta a mano e senza cercare attenzione. Il Coordinamento Nazionale Docenti di Diritti Umani ha deciso di attribuirle un encomio morale e civile. Non si tratta semplicemente di un atto di beneficenza. La donazione è stata il risultato di una decisione consapevole, maturata con naturalezza. La ragazza ha indicato con precisione chi sostenere: un’associazione che ogni giorno lavora con e per persone con disabilità, offrendo supporto anche alle famiglie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Uno spazio di supporto alle famiglie con persone affette da demenzaNel novembre scorso, il Consiglio dell’Unione ha approvato la ‘risoluzione salute’, un’iniziativa di supporto alle famiglie con persone affette da demenza senile.

