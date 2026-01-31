Tentativo di scippo | intervengono i carabinieri

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri sono intervenuti in via Capo di Lucca, nel cuore di Bologna. Un tentativo di scippo è stato sventato grazie alla prontezza delle forze dell’ordine, che hanno fermato un uomo poco prima che riuscisse a portare via la borsa a una passante. La donna sta bene, mentre il sospettato è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

Intervento dei carabinieri nella notte tra venerdì e sabato in via Capo di Lucca, nel centro di Bologna. I militari sono stati avvertiti da alcuni passanti a proposito di una aggressione ai danni di una donna. La persona in questione, italiana sulla quarantina, era uscita attorno all’una di notte per portare il cane a fare una passeggiata. Improvvisamente la quarantenne è stata aggredita da una donna che ha provato a strapparle di mano la borsa. I carabinieri non forniscono ulteriori dettagli, ma da quanto si evince la borseggiatrice, prima di far perdere le proprie tracce, avrebbe aggredito la donna, tanto che quest’ultima è caduta a terra urlando di dolore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

