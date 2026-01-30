Ripreso in diretta Rai mentre tenta di suicidarsi | i poliziotti lo salvano in tempo

Durante una diretta Rai, un uomo di 38 anni si è arrampicato sul parapetto del ponte Spizzichino, minacciando di buttarsi nel vuoto. La giornalista che stava raccontando gli sgomberi agli ex mercati generali di via Ostiense ha assistito alla scena, mentre i poliziotti intervenivano in fretta e lo hanno tratto in salvo, evitando il peggio.

Mentre una giornalista del Tgr Rai raccontava in diretta le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali di via Ostiense, a Roma, un 38enne afghano ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Il gesto, immortalato in diretta televisiva, è stato fortunatamente notato in tempo dagli agenti della polizia locale, presenti sul posto, che sono intervenuti per bloccare l'uomo un istante prima del gesto estremo. I complimenti del sindacato dei poliziotti. Le procedure di identificazione e affidamento ai servizi sanitari sono ancora in corso.

