Teheran sottolinea impegno per pace e dialogo nega ambizioni nucleari e apre a negoziati equi

Il governo iraniano ha confermato di non voler sviluppare armi nucleari, respingendo ogni accusa in tal senso. In una nota ufficiale, Teheran ha ribadito il suo impegno per il dialogo e la ricerca di un accordo che sia giusto e stabile. Il governo sottolinea di essere aperto a negoziati, ma mantiene ferme le sue posizioni sulla trasparenza e sulla volontà di trovare una soluzione pacifica.

Il governo iraniano ha ribadito, in una dichiarazione ufficiale diffusa da fonti ufficiali a Teheran, di non aver mai cercato di sviluppare armi nucleari, sottolineando al contempo la disponibilità a negoziare un accordo equo e duraturo su questioni legate al programma nucleare. L’annuncio, arrivato in un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, cerca di rafforzare la posizione diplomatica dell’Iran su un fronte che da anni è al centro dei dibattiti internazionali. La dichiarazione è stata resa nota in occasione di una conferenza stampa tenuta dal portavoce del ministero degli Esteri, che ha precisato che le attività nucleari iraniane sono esclusivamente finalizzate a scopi civili e pacifici, in linea con i protocolli dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teheran sottolinea impegno per pace e dialogo, nega ambizioni nucleari e apre a negoziati equi Approfondimenti su Teheran Dichiarazione Trump apre al dialogo su armi nucleari con Russia e Cina: “Voglio ridurre gli arsenali” Stop alle armi nucleari: il 26 settembre più che mai un impegno globale per la pace! La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Teheran Dichiarazione Argomenti discussi: Il Parlamento Europeo condanna la brutale repressione dei manifestanti in Iran; Antisemitismo Noemi Di Segni striglia la sinistra | Fanno mille piazze su Gaza e zero sull’Iran. Trump: Teheran vuole un accordo. La Turchia cerca una mediazioneDagli USA altre armi a Israele per 6,67 miliardi di dollari L'amministrazione Trump ha approvato nuove vendite di armi a Israele per un valore di 6,67 miliardi di dollari, mentre aumentano le tensioni ... msn.com L’Europa incontra Teheran per mediare: Ma ora fermi il suo impegno nucleareBRUXELLES. Gli europei vedono ancora un piccolo spiraglio per una soluzione negoziale con l’Iran e provano a infilarvisi, cercando di rivitalizzare il processo che aveva portato alla firma del Jcpoa ... laprovinciapavese.gelocal.it Oggi ho posto una domanda diretta al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando le speranze di un popolo oppresso dal regime di #Teheran #Tajani ha risposto positivamente all’inserimento del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) - facebook.com facebook Il presidente Usa parlando dallo Studio Ovale ha sottolineato che anche l'Iran vuole raggiungere un'intesa x.com

