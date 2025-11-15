Trump apre al dialogo su armi nucleari con Russia e Cina | Voglio ridurre gli arsenali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cambio di tono dopo settimane di tensione. Dopo giorni segnati da scambi duri e dichiarazioni minacciose, Donald Trump smorza la tensione nucleare e manifesta l’intenzione di avviare un confronto diretto con Russia e Cina. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la volontà di convocare un incontro trilaterale per discutere la riduzione degli arsenali nucleari, sottolineando la responsabilità delle tre principali potenze atomiche. “ Voglio organizzare un incontro con le tre maggiori potenze nucleari per ridurre le armi atomiche. Noi siamo i numeri uno, la Russia il numero due, la Cina il numero tre”, ha dichiarato ai giornalisti sull’Air Force One. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

