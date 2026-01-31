Bergamo si prepara a vivere il passaggio della Fiamma Olimpica, che arriverà il 2 febbraio. I tedofori sono già in città e si stanno preparando per portare avanti questa tradizione, con abiti appositamente scelti per l’occasione. La Fiamma attraverserà alcune tappe importanti, attirando l’attenzione di tanti cittadini. Tra le curiosità c’è anche il Torch Kiss, il gesto simbolico che accompagnerà il passaggio. Tutti attendono con ansia questo momento, che segnerà l’inizio di un evento che coinvolge l’intera comunit

LE CURIOSITÀ. Chi sono i tedofori? Cosa saranno vestiti? Quali le tappe salienti della Fiamma? Che cosa è il Torch Kiss? Ecco qualche info aspettando il 2 febbraio. La fiamma olimpica passerà per la Bergamasca: l’appuntamento è per lunedì 2 febbraio, quando la Torcia attraverserà il territorio orobico nella 57esima tappa del Viaggio verso la cerimonia di apertura del 6 febbraio allo stadio di San Siro. Ecco qualche nozione di base, info di servizio e curiosità sulla Fiamma e sui tedofori. Tedoforo È la persona che porta la Fiamma. Si tratta di un onore unico e di una responsabilità importante: essere di esempio per tutti coloro che assisteranno al passaggio della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tedofori, Fiamma Olimpica e Torch Kiss: ecco cosa sapere del passaggio a Bergamo - I numeri e le parole

Approfondimenti su Fiamma Olimpica

Ultime notizie su Fiamma Olimpica

