' Torch Kiss' nel Silo G4 la fiamma olimpica illumina il Gazometro
AGI - La torcia olimpica è sbarcata al quartiere Ostiense facendo il suo trionfale passaggio all'interno del Gazometro. La struttura, che dal 1967 è proprietà di Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, che ospita tra l'altro la sede dell'AGI, ha visto passare i tedofori – tutti dipendenti del Gruppo Eni appassionati di sport ed entusiasti di vivere questo momento unico – prima di avviarsi verso Piazza del Popolo. Poco dopo le 13:30 il camion con la torcia olimpica, appassionati, volontari e tedofori ha fatto il suo ingresso al Gazometro dove la torcia con la fiamma olimpica è stata presa in consegna da un tedoforo. 🔗 Leggi su Agi.it
È appena successa una cosa bellissima. Qui lo vedete in attesa del Torch Kiss, ovvero il momento in cui la Torcia di Gianmarco Tamberi ha acceso la sua. Da lì 200 metri fuori dallo Stadio dei Marmi di Roma portando un simbolo di speranza, condivisione e s
