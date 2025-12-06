' Torch Kiss' nel Silo G4 la fiamma olimpica illumina il Gazometro

AGI - La  torcia olimpica  è sbarcata al quartiere  Ostiense  facendo il suo trionfale passaggio all'interno del  Gazometro. La struttura, che dal 1967 è proprietà di  Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, che ospita tra l'altro la sede dell'AGI, ha visto passare i  tedofori  – tutti dipendenti del Gruppo Eni appassionati di sport ed entusiasti di vivere questo momento unico – prima di avviarsi verso Piazza del Popolo. Poco dopo le 13:30 il camion con la  torcia olimpica, appassionati, volontari e tedofori ha fatto il suo ingresso al Gazometro dove la torcia con la  fiamma olimpica  è stata presa in consegna da un tedoforo. 🔗 Leggi su Agi.it

