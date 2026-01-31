Teatro e socialità alla Spola D’oro Una rassegna con cinque spettacoli Dal giallo all’omaggio alle donne

Al circolo ricreativo “Spola d’Oro” di Vaiano parte a febbraio la seconda edizione della rassegna teatrale “La Spola, che spettacolo!”. Per due mesi, il pubblico potrà assistere a cinque spettacoli che spaziano dal giallo alla commedia, con un occhio anche all’omaggio alle donne. La rassegna punta a unire teatro dal vivo e socialità, coinvolgendo gli spettatori in un percorso tra intrattenimento e partecipazione diretta.

Una rassegna teatrale lunga due mesi per chi ama il giallo e la commedia in tutte le sue sfumature. Al circolo ricreativo “Spola d’Oro“ di Vaiano parte a febbraio la seconda edizione della rassegna “ La Spola, che spettacolo! ”, un cartellone pensato per unire spettacolo dal vivo e partecipazione. Si comincia il 6 febbraio con una serata speciale: la cena con delitto. Alle 20,30 la compagnia “Il Quartierino“ porterà in scena “Cena con delitto – L’arte della truffa” dove circolo e palco si trasformeranno in una vera e propria scena del crimine: tra una portata e l’altra, i partecipanti saranno chiamati a seguire indizi, personaggi ambigui e colpi di scena per risolvere un intrigo che ruota attorno a inganni e misteriose sparizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

