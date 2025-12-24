Difesa l’Italia rafforza l’impegno per pace e stabilità nei Balcani occidentali

(LaPresse) Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la componente serbo-bosniaca della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Željka Cvijanovi?, e il suo omologo bosniaco Zukan Helez. Un colloquio definito cordiale, che ha rappresentato un’occasione per ribadire l’impegno dell’Italia a favore della pace e della stabilità non solo della Bosnia-Erzegovina, ma dell’intera regione dei Balcani occidentali, considerata strategica per la sicurezza europea. Nel corso dell’incontro è stato confermato il sostegno italiano al percorso di integrazione europea ed euro-atlantica del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

