Sunderland-Burnley lunedì 02 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 21, il Sunderland scende in campo contro il Burnley senza Granit Xhaka. I locali hanno già mostrato di essere in difficoltà, come dimostra la sconfitta pesante contro il West Ham, una delle peggiori stagioni finora. La partita si preannuncia aperta, con il team di casa che cerca di risollevarsi, mentre il Burnley vuole confermare il momento positivo.

Il Sunderland senza Granit Xhaka ha giocato una delle sue peggiori partite della stagione prendendo malamente contro il Wets Ham. Un caso? Ovviamene potrebbe essere, ma essendo stata l’unica assenza in Premier League dell’ex Arsenal il dubbio viene, e lo diciamo perché un infortunio alla caviglia terrà trentatreenne il centrocampista svizzero fuori anche per questa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera il match tra Sunderland e Burnley si gioca alle 21:00.

