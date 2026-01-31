Questa sera il match tra Sunderland e Burnley si gioca alle 21:00. Il Sunderland arriva senza il centrocampista Xhaka, che si è infortunato di recente, e ha mostrato una delle sue peggiori prestazioni contro il West Ham. Ora cerca di reagire, ma la squadra dovrà fare attenzione al Burnley, che punta a conquistare punti importanti. La partita promette battaglia.

Il Sunderland senza Granit Xhaka ha giocato una delle sue peggiori partite della stagione prendendo malamente contro il Wets Ham. Un caso? Ovviamene potrebbe essere, ma essendo stata l’unica assenza in Premier League dell’ex Arsenal il dubbio viene, e lo diciamo perché un infortunio alla caviglia terrà trentatreenne il centrocampista svizzero fuori anche per questa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sunderland-Burnley (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Sunderland Burnley

Ultime notizie su Sunderland Burnley

