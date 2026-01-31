Stretta della polizia locale scattano sequestri | denunciati anche quattro automobilisti

La polizia locale di Reggio Calabria ha rafforzato i controlli contro il commercio abusivo. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati diversi prodotti e sono stati denunciati quattro automobilisti trovati a violare le norme. Le operazioni proseguono senza pause, puntando a garantire più sicurezza in città.

Continua senza sosta la lotta al commercio abusivo e di frodo della polizia locale di Reggio Calabria. L’ambulante, una donna nigeriana con permesso di soggiorno scaduto ma con richiesta di asilo politico, sottoposta a fermo di identificazione, è stata denunciata per frode in commercio, vendita di merci con marchio contraffatto e ricettazione. Alla stessa è stata altresì contestata una multa di oltre 5000 euro perché priva di licenza di vendita. Un secondo commerciante è stato sanzionato perché sorpreso a vendere merce alimentare senza autorizzazione e privo di qualsiasi presidio igienico a tutela delle derrate adagiate sulla fanghiglia della pubblica via.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nelle ultime 48 ore, la polizia locale ha intensificato i controlli, portando a numerose denunce e sequestri.

