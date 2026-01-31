Strategia cyber 2026-2030 Parigi definisce architettura priorità e strumenti

La Francia ha presentato la sua nuova strategia di cybersicurezza per il periodo 2026-2030. Il documento, elaborato dal governo sotto la guida del Segretariato generale della difesa e della sicurezza nazionale, punta a rafforzare l’architettura digitale e a definire le priorità e gli strumenti necessari per proteggere le reti nazionali. Il Presidente della Repubblica ha dato il via libera a un piano che mira a rafforzare la sicurezza informatica del Paese nei prossimi anni.

La Strategia nazionale di sicurezza informatica 2026-2030, elaborata sotto il coordinamento del Segretariato generale della difesa e della sicurezza nazionale e voluta dal Presidente della Repubblica, rappresenta il principale documento di indirizzo francese in materia di cybersicurezza per il prossimo quinquennio. Il testo si inserisce nel quadro della Revue Nationale Stratégique, declinandone gli obiettivi strategici sul piano digitale. Il presupposto di fondo è l'intensificazione della minaccia informatica, oggi estesa all'intero perimetro economico, sociale e istituzionale. Attacchi sponsorizzati da Stati, criminalità organizzata e attori ibridi colpiscono con continuità infrastrutture critiche, catene del valore, sistemi informativi pubblici e servizi essenziali, aumentando l'esposizione sistemica del Paese.

