Carta d’identità stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni | cosa prevede il decreto semplificazioni

Firenzepost.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La misura sarà inserita nel decreto semplificazioni, atteso in Parlamento nei prossimi giorni. L'obiettivo, ha spiegato Zangrillo, è quello di "rendere più semplice la vita ai cittadini", eliminando passaggi burocratici considerati ormai superflui per una fascia di popolazione ampia e spesso in difficoltà con gli adempimenti amministrativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

carta d8217identit224 stop al rinnovo per chi ha pi249 di 70 anni cosa prevede il decreto semplificazioni

© Firenzepost.it - Carta d’identità, stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni: cosa prevede il decreto semplificazioni

News recenti che potrebbero piacerti

carta d8217identit224 stop rinnovoStop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70, niente più fila in Comune - Il rinnovo della carta di identità resta obbligatorio per chi non ha ancora compiuto 70 anni. Lo riporta quifinanza.it

carta d8217identit224 stop rinnovoCarta d’identità, stop al rinnovo per gli over 70: cosa cambia e cosa resta da chiarire - Il governo pronto all’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70: cosa succederà, i dubbi ancora aperti e come potrebbe cambiare la vita di milioni di cittadini ... Riporta msn.com

Carta d'identità, stop al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carta d'identità, stop al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioni ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Carta D8217identit224 Stop Rinnovo