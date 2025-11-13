La misura sarà inserita nel decreto semplificazioni, atteso in Parlamento nei prossimi giorni. L'obiettivo, ha spiegato Zangrillo, è quello di "rendere più semplice la vita ai cittadini", eliminando passaggi burocratici considerati ormai superflui per una fascia di popolazione ampia e spesso in difficoltà con gli adempimenti amministrativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Carta d’identità, stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni: cosa prevede il decreto semplificazioni