Carta d’identità stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni | cosa prevede il decreto semplificazioni
La misura sarà inserita nel decreto semplificazioni, atteso in Parlamento nei prossimi giorni. L'obiettivo, ha spiegato Zangrillo, è quello di "rendere più semplice la vita ai cittadini", eliminando passaggi burocratici considerati ormai superflui per una fascia di popolazione ampia e spesso in difficoltà con gli adempimenti amministrativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
News recenti che potrebbero piacerti
OPEN DAY CIE - CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA Il Comune di Colleferro comunica l'organizzazione di un Open Day dedicato alla sostituzione della carta d'identità cartacea con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). L'appuntamento è per: Domenica 30 nov - facebook.com Vai su Facebook
Stop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70, niente più fila in Comune - Il rinnovo della carta di identità resta obbligatorio per chi non ha ancora compiuto 70 anni. Lo riporta quifinanza.it
Carta d’identità, stop al rinnovo per gli over 70: cosa cambia e cosa resta da chiarire - Il governo pronto all’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70: cosa succederà, i dubbi ancora aperti e come potrebbe cambiare la vita di milioni di cittadini ... Riporta msn.com
Carta d'identità, stop al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carta d'identità, stop al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioni ... Riporta tg24.sky.it