Stefania Torzullo | Voglio incontrare mio cognato e chiedergli la verità sull’omicidio di mia sorella

Stefania Torzullo vuole parlare con Claudio Carlomagno, il cognato in carcere per aver ucciso sua sorella. La donna ha deciso di incontrarlo per chiedergli la verità sull’omicidio di Federica. Non ha ancora fissato un appuntamento, ma è decisa a chiedere spiegazioni di persona. La vicenda ha scosso tutta la famiglia, e Stefania spera di capire cosa sia successo davvero.

La sorella di Federica Torzullo, Stefania, vorrebbe incontrare il cognato Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio della moglie. La sorella della vittima ha inviato una lettera alla redazione di Quarto Grado, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi andata in onda su Reteqauttro venerdì sera. “Credo sia doveroso per me, la sorella della vittima, incontrare Claudio perché sta mentendo e continua a mentire su quello che è successo a mia sorella. È giusto – sostiene Stefania Torzullo – che venga fuori la verità su quello che le ha fatto e su chi ha aiutato ad attuare un piano che non poteva essere svolto in così poco tempo e soprattutto che non poteva derivare da una furia momentanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

