Questa mattina le startup di Ferrara sono partite alla volta di San Francisco. Hanno concluso il loro percorso con una visita sul campo nella Silicon Valley, nel quadro del progetto Startuper. L’obiettivo era mostrare i risultati del programma regionale che aiuta le nuove imprese innovative a crescere e a trovare supporto, grazie a fondi e formazione. Ora le startup sperano di aprire nuove strade e fare il salto internazionale.

Team selezionati da Unife, Sipro e Gate Rei a confronto con investitori e big dell’innovazione per crescere sui mercati internazionali Le startup regionali selezionate sono Dabohn, attiva nel settore della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale per l’industria, e Human maple, specializzata in soluzioni per l’economia circolare e il riciclo dei mozziconi di sigaretta. La Field visit consentirà loro di rafforzare il posizionamento strategico, consolidare i modelli di sviluppo e confrontarsi con investitori e operatori internazionali. “Startuper dimostra concretamente il valore della collaborazione tra università, partner, imprese e network internazionali - aggiunge Paolo Govoni, amministratore unico di Sipro -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Startuper Emilia Romagna

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Startuper Emilia Romagna

Argomenti discussi: Startup ferraresi volano in Silicon Valley con il progetto Startuper; Ferrara, tre giovani startup volano negli Usa.

Follow startup vola a San Francisco: entra nel vivo il progetto che trasforma le idee dei giovani ferraresi in impresa. Tre le startup innovative selezionate per il viaggio ...- Geosolvo, impresa attiva nel campo della robotica e della geomatica avanzata, che ha progettato un sistema autonomo per rilievi infrastrutturali capace di migliorare efficienza, sicurezza e qualità ... cronacacomune.it

Sono già 374 le imprese innovative entrate nell’orbita del Centro italiano creato dal ministero degli Esteri in California per espandere la presenza del Made in Italy nella Silicon Valley - facebook.com facebook

A quanto pare la cosiddetta "autonomia europea" passa per legarsi sempre di più a una delle più aggressive società della Silicon Valley, in settori sensibili e strategici, guidata da Peter Thiel e Alex Karp. Entrambi grandi sostenitori della nuova presidenza Tru x.com