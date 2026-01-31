La truffa delle email false dell’Agenzia delle Entrate mette a rischio migliaia di italiani. Alcuni utenti stanno ricevendo messaggi ingannevoli che sembrano ufficiali e chiedono di aggiornare i propri dati SPID. Chi clicca sul link rischia di consegnare le proprie credenziali ai criminali informatici, pronti a sfruttarle per accedere a servizi pubblici e rubare identità. La Polizia Postale invita a diffidare delle email sospette e a controllare sempre la provenienza prima di inserire i propri dati online.

L’identità digitale è diventata un bersaglio sempre più appetibile per i criminali informatici. Il motivo è semplice: compromettere uno SPID significa ottenere le chiavi d’accesso a un’intera galassia di servizi pubblici, dai portali fiscali a quelli previdenziali e sanitari. Non si tratta più solo di rubare dati personali, ma di poter impersonare completamente una vittima in contesti ufficiali, con tutto ciò che ne consegue in termini di frodi finanziarie e furti d’identità. L’Agenzia delle Entrate ha lanciato l’allarme su una nuova campagna di phishing che sta mettendo a rischio migliaia di contribuenti italiani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - SPID a rischio, la finta email dell’Agenzia delle Entrate che sta ingannando migliaia di italiani

Approfondimenti su Agenzia delle Entrate

Attenzione alle email che si spacciano per l’Agenzia delle Entrate, con l’invito a “Accedi subito allo SPID”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Agenzia delle Entrate

Argomenti discussi: Allarme truffe, nuove campagne di phishing SPID: analisi delle tecniche e dei rischi; Nuovo phishing mette a rischio le credenziali SPID: l’allarme dell’Agenzia delle Entrate; Spid a pagamento, l’Adoc del Trentino: Così aumenta il rischio frodi, ecco come prevenirlo; SPID Poste in scadenza: cosa rischi se non rinnovi e come sbloccare l’identità congelata.

Truffa dello SPID: l’Agenzia delle Entrate lancia l’allarmeNon c’è che dire, ma purtroppo questo 2026 è iniziato con una raffica di truffe online. Dopo aver segnalato quelle sui rimborsi fake di Iva e Irpef, della ... adiconsum.it

Una campagna di phishing sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate per rubare credenziali SPID. Ecco come funziona e cosa rischiano gli utenti.False e-mail imitano l’Agenzia delle Entrate per sottrarre le credenziali SPID. Come riconoscerle e perché sono pericolose. libero.it

Agenzia Entrate: Fare attenzione. In corso campagna di phishing mirata al furto di credenziali SPID - facebook.com facebook

Il nuovo phishing imita l’Agenzia delle Entrate: così rubano le credenziali SPID x.com