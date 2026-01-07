Scuola d’infanzia don Milani il grande gelo

Alla scuola d’infanzia Don Milani, le basse temperature hanno coinvolto studenti e insegnanti. Con 9 gradi all’ingresso e 10 all’uscita, bambini e personale si sono adattati alle condizioni climatiche, indossando giubbotti, sciarpe e felpe. La situazione evidenzia le sfide di un clima rigido che richiede attenzione e misure adeguate per garantire il comfort e la sicurezza di tutti.

Pagani, furto e vandalismi alla scuola Don Milani: istituto chiuso anche domani per sanificazione - Sant’Alfonso – Don Milani, dove questa mattina i dipendenti si sono trovati di fronte a uno scenario di devastazione pr ... salernonotizie.it

Pagani. Furto e vandalismi alla scuola Don Milani: lezioni sospese l’8 gennaio - All’interno dell’istituto sono stati rubati tutti i computer presenti nelle aule, mentre numerosi ambienti scolastici sono stati danneggiati. agro24.it

Scuola Illustrata. . La canzone più allegra dell’Epifania è pronta per essere usata a scuola e sulla LIM Perfetta per scuola dell’infanzia e primaria, da cantare e ballare insieme ai bambini! Ideale per: LIM Attività in classe Festa della Befana - facebook.com facebook

