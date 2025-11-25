Fuorigrotta 25enne fermato con 100 cobra in auto | sequestrati oltre 4 kg di esplosivo

I carabinieri hanno intercettato nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, una vettura carica di ordigni pirotecnici non omologati. Necessario l’intervento degli artificieri. Il giovane è stato arrestato. Momenti di forte apprensione nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, dove i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno fermato un’auto con a bordo un carico altamente pericoloso. Alla guida c’era . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, 25enne fermato con 100 “cobra” in auto: sequestrati oltre 4 kg di esplosivo

Contenuti che potrebbero interessarti

Uccide la sorella a coltellate, notificato arresto in flagranza Il 25enne attualmente sotto interrogatorio in caserma a Nola (ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - È stato notificato un arresto in flagranza per omicidio al 25enne Vincenzo Riccardi che pomeriggio di oggi, a N - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Fuorigrotta: 100 candelotti nell’auto - Sotto i sedili posteriori dell’auto sono stati rinvenuti 100 candelotti pirotecnici non convenzionali, i cosiddetti cobra, privi di etichettatura e omologazione. Scrive marigliano.net

4 kg di fuochi d'artificio in auto, arrestato 25enne incensurato - Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno fermato un 25enne che trasportava 100 candelotti, veri e propri ordigni pirotecnici che aveva sistemato sotto i sed ... Come scrive ansa.it

A Napoli si pensa già a Capodanno: arrestato un uomo con 100 candelotti esplosivi in auto - Era in strada nel traffico cittadino con 100mila candelotti esplosivi nella propria auto: arrestato un 25enne su via Gabriele Rossetti a Fuorigrotta ... fanpage.it scrive