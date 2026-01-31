Sora l' incubo della ex finisce con l' arresto | picchiava lei e se la prendeva anche col cane
La polizia ha arrestato un uomo di Sora, accusato di aver picchiato la sua ex e di aver aggredito anche il cane della donna. La donna ha vissuto giorni di paura, tra minacce e appostamenti. Alla fine, gli agenti sono intervenuti e hanno messo fine alla sua condotta violenta.
Non accettava la fine della relazione e aveva trasformato la vita della sua ex compagna in un inferno fatto di minacce, appostamenti e violenza fisica. Un incubo terminato nella mattinata di ieri, quando la Polizia di Stato ha arrestato un uomo residente a Napoli, destinatario di un'ordinanza di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
