Sora l' incubo della ex finisce con l' arresto | picchiava lei e se la prendeva anche col cane

La polizia ha arrestato un uomo di Sora, accusato di aver picchiato la sua ex e di aver aggredito anche il cane della donna. La donna ha vissuto giorni di paura, tra minacce e appostamenti. Alla fine, gli agenti sono intervenuti e hanno messo fine alla sua condotta violenta.

