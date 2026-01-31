Sono giovani alcune giovanissime e bravissime Ecco 10 atlete azzurre da tenere d' occhio durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Sono giovani, alcune giovanissime, e molto brave. Queste atlete italiane sono pronte a lasciare il segno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima di pensare alle medaglie, si vede già che questa Olimpiade vuole mostrare il talento e la determinazione delle nuove leve dello sport italiano.

C 'è un momento, prima ancora delle medaglie e delle classifiche, in cui un'Olimpiade racconta che cosa vuole essere. Milano Cortina 2026 lo fa con i numeri ma soprattutto con una presenza: quella delle atlete. Saranno oltre 1.360, circa il 47 per cento del totale, la quota più alta mai raggiunta ai Giochi invernali. Sulle piste, nei palazzetti del ghiaccio, nei tracciati di fondo, le donne saranno protagoniste in quasi tutti gli sport: dallo sci alpino al biathlon, dal pattinaggio di figura allo snowboard, fino allo short track, al freestyle e al curling con il doppio misto.

