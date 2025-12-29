Sondaggi l’ultima Supermedia dell’anno è un film horror per il Pd Quanto guadagna FdI in un anno

L’ultima Supermedia dell’anno sui sondaggi politici offre un quadro aggiornato delle intenzioni di voto in Italia. Analizziamo i trend principali e le variazioni più significative, con un focus sul Partito Democratico e Fratelli d’Italia, per comprendere meglio gli orientamenti degli elettori e le dinamiche politiche in corso. Un approfondimento obiettivo e puntuale, senza enfasi o sensazionalismi, per offrire una lettura chiara e precisa della situazione attuale.

Un anno e non sentirlo, diceva una vecchia pubblicità, indicando una giovinezza che non conosce cedimenti. Anche per la maggioranza di governo questa frase calza a pennello: la Supermedia Agi-You Trend ci consegna l’ultima ‘istantanea’ di questo 2025 confermando la stabilità granitica dell’esecutivo e delle forze che lo sostengono rispetto al 2024. Una stabilità da record se consideriamo che la variazione media nei consensi dei principali partiti è stata pari all’1,6%: di gran lunga il valore più basso da quando esiste la Supermedia, cioè dal 2017. Nonostante le numerose elezioni, amministrative e soprattutto regionali, che hanno segnato l’anno che sta per concludersi, il bilancio dei partiti non si discosta molto da quello di un anno fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggi, l’ultima Supermedia dell’anno è un film horror per il Pd. Quanto guadagna FdI in un anno Leggi anche: Supermedia 2025, per il Pd un anno di stallo. Domina FdI: tutte le cifre Leggi anche: Crescono FdI e Pd, sale anche Forza Italia: chi prende più voti negli ultimi sondaggi politici dell’anno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supermedia YouTrend: FdI consolida la leadership, crescono Pd e Avs - La media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani aiuta a leggere i cambiamenti nei partiti politici italiani, le variazioni anche piccole ... tg24.sky.it Sondaggi, Supermedia: nel ‘campo largo’ cresce il M5s - Lo rivela l'ultima Supermedia di Agi/Youtrend, la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. quotidiano.net Sondaggi politici: crescono FdI e Pd ma il divario tra i due partiti è di 8 punti - NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di fine luglio (31 luglio 2025) NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle ... repubblica.it Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a crescere. Equilibrio ancora aperto tra Lega e Forza Italia Segnali di ripresa per Fratelli d’Italia. L’ultima rilevazione Swg realizzata per La7 indica un cambio di passo per il partito guidato dalla presidente del Consiglio Gi - facebook.com facebook Buone notizie per il #centrodestra con #FdI e #ForzaItalia che registrano un'evidente crescita nell'ultima media #sondaggi, pubblicata da #Termometropolitico x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.