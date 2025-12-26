Attività dei Carabinieri di Trieste nel corso del 2025 presentato il bilancio
Presentato il bilancio dell'attività svolta nel coro del 2025 dal comando provinciale dei Carabinieri di Trieste. Nel corso del 2025 nella provincia giuliana sono stati svolti più di 12.500 servizi di pattuglia automontata e a piedi, con un incremento di quasi il 10 per cento rispetto al 2024, e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Associazione nazionale Carabinieri, il bilancio 2025: 415 soci e oltre 23mila ore di attività sul territorio
Leggi anche: Arezzo, presentato il primo bilancio del Garante dei diritti delle persone private della libertà
32.000 militari e 5.700 reati perseguiti: bilancio 2025 dei carabinieri ridisegna la sicurezza a Trieste - Con la chiusura dell’anno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste traccia un bilancio che restituisce l’immagine di un’Arma fortemente radicata nel territorio e quotidianamente impegnata ne ... triestecafe.it
Due giovani carabinieri salvano la vita ad un uomo colto da malore: la Regione li premia - Medaglia della Regione a due carabinieri che hanno salvato un uomo colto da arresto cardiaco a Trieste ... nordest24.it
Carabinieri Ros fermano una persona per terrorismo a Trieste - Il Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri ha fermato una persona in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica - ansa.it
26/12/2025 - Ecco i numeri del 2025 dei Carabinieri di Trieste
Pontecorvo sotto la lente dei Carabinieri. Controlli con NAS e NIL in tre attività commerciali: sospeso un autolavaggio e sanzioni per irregolarità su sicurezza, igiene e divieto di fumo. #Pontecorvo #Carabinieri #Controlli #Sicurezza #Legalità - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.