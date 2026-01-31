Stefani | Carenza di infermieri? Per averli in Veneto gli procuriamo la casa con affitti più bassi

Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha spiegato come intende risolvere la carenza di infermieri nel territorio. Secondo lui, se non si possono aumentare gli stipendi, bisogna offrire loro una casa con affitti più bassi. Stefani ha già annunciato un piano in questa direzione, puntando a facilitare l’arrivo di personale sanitario.

VENEZIA - «Se non possiamo raddoppiargli lo stipendio, diamogli almeno la casa». Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, aveva già annunciato un programma “Generazione Casa”. Ora è pronto a spendere metà dei fondi europei disponibili - 25 milioni sui 50 totali - per realizzare o recuperare alloggi a favore di medici, infermieri, Oss, cioè tutto quel personale socio-sanitario che potrebbe venire a lavorare in Veneto ma che si trova costretto a rinunciare perché con lo stipendio a disposizione non riesce a pagare l’affitto. È per questo che Stefani ha scritto all’assessore al Sociale Paola Roma e al segretario generale della Programmazione Maurizio Gasparin perché metà dei 50 milioni di euro arrivati da Bruxelles siano utilizzati in tal senso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

L'Unione Valmarecchia ha avviato il "Patto per la casa", un'iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

