Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a diversi cassonetti in via Detta Pacifico, nel quartiere Soccavo a Napoli. La notte scorsa, alcuni residenti hanno segnalato fiamme e fumo provenienti dalla strada. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospetto poco dopo. L’uomo si sarebbe lamentato del fastidio causato dall’immondizia prima di scatenare il rogo. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono stati ingenti.

Notte di paura nel quartiere Soccavo, a Napoli, dove alcuni cassonetti dell’immondizia sono stati dati alle fiamme in via Detta Pacifico. A intervenire sono stati i carabinieri della Stazione Napoli Rione Traiano, che durante un servizio di pattuglia hanno notato il fumo e le urla dei residenti. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’incendio era stato appiccato da pochi istanti e l’autore non poteva essersi allontanato di molto. I militari hanno quindi avviato immediate ricerche nella zona, individuando a poche decine di metri un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Quando è stato fermato, l’uomo presentava mani e indumenti ancora intrisi di sostanza infiammabile e un forte odore di benzina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Teleclubitalia.it - Soccavo, "Mi dà fastidio vedere l'immondizia", poi appicca il fuoco ai cassonetti: arrestato 45enne

