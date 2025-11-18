Appicca il fuoco al distributore di benzina e poi ha un malore arrestato per incendio doloso

Secondo quanto ricostruito, in seguito di una testimonianza e di quello che hanno registrato le telecamere presenti, avrebbe appiccato un incendio sul retro del distributore di benzina all'inizio di viale Europa, per poi allontanarsi ma avere presto un malore. A quel punto - tutto è successo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

