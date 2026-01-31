Smartphone come una droga Daniela Lucangeli spiega la dipendenza dopaminergica degli adolescenti Il cervello cerca il rinforzo artificiale e abbandona le relazioni reali

Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova, descrive come gli adolescenti diventano dipendenti dagli smartphone. Spiega che il cervello cerca il rinforzo artificiale dei social e delle app, lasciando da parte le relazioni reali. La dottoressa evidenzia come questa dipendenza sia simile a una droga, con il cervello che si abitua alla dopamina artificiale. La situazione preoccupa, perché i ragazzi rischiano di perdere il contatto con il mondo reale.

La studiosa ricorda come le prime ricerche serie si siano concentrate sull’interferenza dei campi elettromagnetici sullo sviluppo neurale, tema fondamentale fino al lockdown e poi progressivamente dimenticato. L’utilizzo di un device all’orecchio determina interferenze sul cranio e sulla plasticità cerebrale particolarmente drammatiche nei primi mille giorni di vita, con effetti di surriscaldamento delle strutture cellulari. L’esposizione a un dispositivo all’orecchio fino ai cinque anni coinvolge la maggioranza del cervello del bambino. Nel periodo dell’adolescenza l’interferenza riguarda la metà dell’encefalo, mentre nell’adulto si riduce al 30%.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La maggior parte degli adolescenti utilizza lo smartphone a letto, spesso senza rendersene conto.

