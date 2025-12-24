Sky Sport celebra il 2025 del tennis | tra Tennis Heroes e il dominio di Sinner alle ATP Finals

Un racconto intenso e appassionato che chiude la stagione con le voci di Panatta e Bertolucci e con il ritratto di Jannik Sinner, protagonista assoluto di un anno straordinario, in due produzioni originali disponibili su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.. Stagione tennistica terminata, tempo di bilanci, di previsioni e soprattutto di rivivere le immagini, i colpi e i volti che hanno reso il 2025 un anno indimenticabile. Un viaggio fatto di imprese, personalità e di un nome che più di tutti ha segnato e sta segnando il tennis mondiale. Sky Sport racconta questo straordinario percorso con due nuove produzioni originali che celebrano il meglio visto sui campi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

