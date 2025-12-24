Sky Sport celebra il 2025 del tennis | tra Tennis Heroes e il dominio di Sinner alle ATP Finals
Un racconto intenso e appassionato che chiude la stagione con le voci di Panatta e Bertolucci e con il ritratto di Jannik Sinner, protagonista assoluto di un anno straordinario, in due produzioni originali disponibili su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.. Stagione tennistica terminata, tempo di bilanci, di previsioni e soprattutto di rivivere le immagini, i colpi e i volti che hanno reso il 2025 un anno indimenticabile. Un viaggio fatto di imprese, personalità e di un nome che più di tutti ha segnato e sta segnando il tennis mondiale. Sky Sport racconta questo straordinario percorso con due nuove produzioni originali che celebrano il meglio visto sui campi. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: Tennis ATP Finals Torino 2025 ?Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)
Leggi anche: Tennis ATP Finals Torino 2025 ?Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)
Norris indossa per la prima volta il numero 1 da campione del mondo; Sinfonie d'acqua: nuoto artistico per l'inclusione; Sky Sport si accende per le feste e fa il pieno di eventi live e produzioni originali; Sky accende il Natale dello sport tra grandi eventi, storie iconiche e spettacolo senza pause.
Sky accende il Natale dello sport tra grandi eventi, storie iconiche e spettacolo senza pause - Oltre 350 ore di dirette, dieci produzioni originali e il meglio del calcio, del basket e di tutti gli sport: durante le feste la Casa dello Sport ... affaritaliani.it
Tadej Pogacar, il campione della gente: lo speciale a Natale su Sky - Lo speciale sul fenomeno sloveno che sta riscrivendo la storia del ciclismo in onda su Sky Sport 24 il giorno di Natale, il primo passaggio alle ore ... sport.sky.it
Sky Christmas Days, le Feste dello Sport come al cinema a Natale - Durante il periodo più magico dell’anno, Sky Sport veste a festa la sua Casa dello Sport e invita gli appassionati a immergersi in uno spettacolo senza precedenti. timemagazine.it
Il primo incontro tra Alcaraz e Sinner nel 2025 ?
Galà dello Sport ASCR “Uniti per lo Sport”: a Brindisi la terza edizione dell’evento che celebra merito, agonismo e territorio Brindisi si prepara ad accogliere la terza edizione del "Galà dello Sport” della “ASCR Uniti per lo Sport” in programma sabato 27 dicem - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.