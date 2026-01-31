Sinner perde contro Djokovic | La sconfitta è una lezione per migliorarmi

Jannik Sinner esce sconfitto dal match contro Novak Djokovic. Dopo aver perso, il giovane tennista italiano ha detto che la sconfitta serve per imparare e migliorare. Djokovic, invece, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più forti, giocando con esperienza e strategia. Per Sinner, ogni partita è un passo in più verso la crescita, anche quando il risultato non sorride.

“Da molti anni è il più grande giocatore, gioca meno tornei per via dell’età e di tutto il resto, ma sappiamo anche quanto siano importanti gli Slam per lui. Qui ha sempre una piccola motivazione in più, ha giocato un grande tennis e spero di poter prendere questa partita come una lezione per.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Jannik Sinner non nasconde il dispiacere dopo aver perso contro Novak Djokovic.

