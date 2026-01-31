Simbolotto estrazione di oggi 31 gennaio 2026 | Lotto

Questa sera alle 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione di oggi, 31 gennaio 2026, segna un’altra tappa di questo gioco che avviene quattro volte alla settimana. I giocatori sono pronti a scoprire i simboli estratti, sperando di centrare le combinazioni vincenti.

Estrazione Simbolotto di oggi, 31 gennaio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 31 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di gennaio la ruota associata al gioco è quella di Bari. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 31 gennaio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 31 Gennaio 2026

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 31 gennaio 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto associato al Lotto sta per tornare: questa sera, alle ore 20:00, scopriremo i numeri ma soprattutto i simboli estratti, buona visione ... ilsussidiario.net

