Sicilia | oltre i luoghi iconici si prepara per BIT2026

La Sicilia si prepara a presentarsi alla BIT 2026 di Milano, lontano dai soliti luoghi iconici. La Regione partecipa con un programma ricco di incontri e incontri con operatori, media e istituzioni. L’obiettivo è rafforzare la presenza della regione sui mercati nazionali e internazionali, puntando su una strategia concreta e mirata. La partecipazione si concentra su un’immagine più ampia, oltre le classiche mete turistiche.

La Regione Siciliana partecipa alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano con una presenza istituzionale strutturata e un calendario di appuntamenti rivolto a buyer, operatori, istituzioni e media, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della destinazione e sostenere la crescita sui mercati nazionali e internazionali. Lo stand della Regione Siciliana si conferma luogo di incontro e confronto, oltre che spazio di racconto dell’offerta turistica regionale, mettendo al centro i territori, le politiche di sviluppo e i principali driver di attrattività della destinazione.. Il programma degli eventi prenderà il via martedì 10 febbraio nel pomeriggio, con una serie di panel dedicati alle cinque DMO siciliane ( Islands of Sicily, West of Sicily, Sicilia Centrale, Valle dei Templi Targa Florio, Madonie Cefalù ), chiamate a presentare progettualità, prodotti e visioni territoriali, offrendo una panoramica delle diverse declinazioni dell’offerta turistica dell’Isola. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

